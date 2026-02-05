Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Кёрлинг. Южная Корея — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Жулия Симон: победа в Нове-Место вселяет в меня уверенность перед стартом Олимпиады

Жулия Симон: победа в Нове-Место вселяет в меня уверенность перед стартом Олимпиады
Комментарии

Французская биатлонистка 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон рассказала, как успешное выступление на последнем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) повлияло на её настрой перед началом Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На соревнованиях в Чехии Симон одержала победу в масс-старте.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 20:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
33:39.4
2
Осеан Мишлон
Франция
+0.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+2.7

«Я почувствовал большое облегчение от того, что мне удалось вернуть всё на свои места, мою физическую форму, мою стрельбу. На самом деле, я горжусь этим.

Я знаю, что все будут хорошо готовы к Олимпиаде, потому что для многих – это главная цель в карьере. Для меня же это единственный титул, которого не хватает в моём послужном списке. Победа в Нове-Место, которая произошла непосредственно перед началом Игр, вселяет в меня уверенность», – приводит слова Симон Nordiс Magazine.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android