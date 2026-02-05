Жулия Симон: победа в Нове-Место вселяет в меня уверенность перед стартом Олимпиады

Французская биатлонистка 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон рассказала, как успешное выступление на последнем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) повлияло на её настрой перед началом Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На соревнованиях в Чехии Симон одержала победу в масс-старте.
«Я почувствовал большое облегчение от того, что мне удалось вернуть всё на свои места, мою физическую форму, мою стрельбу. На самом деле, я горжусь этим.
Я знаю, что все будут хорошо готовы к Олимпиаде, потому что для многих – это главная цель в карьере. Для меня же это единственный титул, которого не хватает в моём послужном списке. Победа в Нове-Место, которая произошла непосредственно перед началом Игр, вселяет в меня уверенность», – приводит слова Симон Nordiс Magazine.
Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.
- 5 февраля 2026
-
00:40
-
00:16
- 4 февраля 2026
-
23:34
-
23:24
-
23:11
-
22:59
-
22:48
-
22:10
-
21:53
-
21:50
-
21:29
-
21:24
-
21:23
-
21:05
-
20:55
-
20:45
-
20:37
-
20:30
-
20:20
-
20:15
-
19:46
-
19:22
-
18:28
-
17:34
-
17:27
-
17:19
-
16:47
-
16:31
-
16:11
-
15:28
-
15:07
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:15