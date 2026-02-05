Жулия Симон: победа в Нове-Место вселяет в меня уверенность перед стартом Олимпиады

Французская биатлонистка 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон рассказала, как успешное выступление на последнем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) повлияло на её настрой перед началом Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На соревнованиях в Чехии Симон одержала победу в масс-старте.

«Я почувствовал большое облегчение от того, что мне удалось вернуть всё на свои места, мою физическую форму, мою стрельбу. На самом деле, я горжусь этим.

Я знаю, что все будут хорошо готовы к Олимпиаде, потому что для многих – это главная цель в карьере. Для меня же это единственный титул, которого не хватает в моём послужном списке. Победа в Нове-Место, которая произошла непосредственно перед началом Игр, вселяет в меня уверенность», – приводит слова Симон Nordiс Magazine.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.