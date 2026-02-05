Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, в Италии пройдёт второй соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 5 февраля (время — московское):

Кёрлинг

12:05. Микст. 2-й тур. Норвегия — США.

12:05. Микст. 2-й тур. Великобритания — Эстония.

12:05. Микст. 2-й тур. Швеция — Чехия.

12:05. Микст. 2-й тур. Южная Корея — Италия.

16:35. Микст. 3-й тур. США — Швейцария.

16:35. Микст. 3-й тур. Норвегия — Канада.

21:05. Микст. 4-й тур. Швеция — Эстония.

21:05. Микст. 4-й тур. Великобритания — Чехия.

21:05. Микст. 4-й тур. Канада — Италия.

21:05. Микст. 4-й тур. Южная Корея — Швейцария.

Сноуборд

21:30. Биг-эйр, мужчины. Квалификация.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Германия.

16:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Италия — Франция.

18:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. США — Чехия.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Финляндия — Канада.