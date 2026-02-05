Скидки
Олимпиада 2026

Фигуристка Каори Сакамото назвала свою цель на Олимпийских играх — 2026

Фигуристка Каори Сакамото назвала свою цель на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото рассказала о своих целях на Олимпийских играх в Милане.

«Я с большим нетерпением жду Олимпиады и хочу бороться с самой собой до самого конца. Моя цель — завоевать как минимум серебряную медаль и в командных, и в личных соревнованиях, и я хочу продолжать усердно работать до последнего момента, чтобы этого добиться», — приводит слова Сакамото FS Gossips.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Первый соревновательный день в фигурном катании стартует 8 февраля. В этот день пройдут танцы на льду,, парное катание (короткая программа) и короткая программа у женщин.

