ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
21:30 Мск
Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 5 февраля 2026 года

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 5 февраля 2026 года
Сегодня, 5 февраля, в Милане начинается женский олимпийский турнир по хоккею. Сегодня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Олимпиады по хоккею.

Расписание матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 5 февраля 2026 года (время московское):

14:10. Группа B. Швеция – Германия;
16:40. Группа B. Италия – Франция;
18:40. Группа A. США – Чехия;
23:10. Группа A. Финляндия – Канада.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны два комплекта медалей (женщины и мужчины). На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
