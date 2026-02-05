Скидки
Фигуристы Рид и Амбрулевичюс понесут флаг Литвы на церемонии открытия ОИ-2026

Комментарии

Дуэт фигуристов Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс понесут литовский флаг на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия).

Амбрулявичюс: Для нас большая честь нести литовский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр от имени всей делегации, всей олимпийской команды. Было здорово услышать такую ​​новость, особенно после столь долгого пути из Канады. Это приятный сюрприз, мы рады, что нам окажут такую ​​честь.

Рид: Я очень рада, это большая честь, рада, что у нас будет такая возможность, — приводит слова спортсменов официальный сайт Литовского олимпийского комитета.

Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00.

