Фигуристы Рид и Амбрулевичюс понесут флаг Литвы на церемонии открытия ОИ-2026

Дуэт фигуристов Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс понесут литовский флаг на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия).
Амбрулявичюс: Для нас большая честь нести литовский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр от имени всей делегации, всей олимпийской команды. Было здорово услышать такую новость, особенно после столь долгого пути из Канады. Это приятный сюрприз, мы рады, что нам окажут такую честь.
Рид: Я очень рада, это большая честь, рада, что у нас будет такая возможность, — приводит слова спортсменов официальный сайт Литовского олимпийского комитета.
Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00.