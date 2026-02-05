Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Канада
Олимпиада 2026

Спортсмены-олимпийцы получат бесплатный смартфон и набор памперсов на ОИ-2026

Спортсмены с детьми получат бесплатный набор памперсов на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо.

«Спортсмены получат смартфоны ограниченной коллекции, сертификат на $ 500 на жильё, а если у них есть маленькие дети, им выдадут бесплатный набор памперсов», — приводит слова Терхо ТАСС.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля, первые соревнования начались в среду, 4 фераля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

