«Это очень кстати». Андерссон рассказала, что довольна расцветкой комбинезонов на ОИ-2026

Призёр двух Олимпиад, шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что довольна комбинезонами для выступления на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Очень хорошо, что область бёдер имеет более темную расцветку. Потому что, случиться может всякое. Да, это очень кстати. Я выступаю уже давно и успела поносить множество костюмов, где даже эта часть была белой. Те самые дни у женщин иногда бывают весьма непредсказуемы. Поэтому постоянно носить белую одежду может быть небезопасно. В этом году олимпийские комбинезоны имеют синий цвет в нижней части тела, это очень приятно», — приводит слова Андерссон Expressen.