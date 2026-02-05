Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Канада
Олимпиада 2026

«Это очень кстати». Андерссон рассказала, что довольна расцветкой комбинезонов на ОИ-2026

«Это очень кстати». Андерссон рассказала, что довольна расцветкой комбинезонов на ОИ-2026
Призёр двух Олимпиад, шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что довольна комбинезонами для выступления на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Очень хорошо, что область бёдер имеет более темную расцветку. Потому что, случиться может всякое. Да, это очень кстати. Я выступаю уже давно и успела поносить множество костюмов, где даже эта часть была белой. Те самые дни у женщин иногда бывают весьма непредсказуемы. Поэтому постоянно носить белую одежду может быть небезопасно. В этом году олимпийские комбинезоны имеют синий цвет в нижней части тела, это очень приятно», — приводит слова Андерссон Expressen.

