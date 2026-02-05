«Уже забыл, что я там что-то выиграл». Эгадзе — о настрое на ОИ после победы на ЧЕ-2026

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал, как победа на чемпионате Европы влияет на его настрой на предстоящие Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

— Как недавно завоёванный титул чемпиона Европы влияет на твои предстоящие выступления на Олимпиаде?

— Если честно, я уже забыл, что там что-то выиграл. Я обычный спортсмен, который должен выходить и показывать, что умеет. Но, конечно, это давление. Потому что нельзя опускать планку. Нужно кататься ещё лучше. Если раньше от меня ничего не ждали, сейчас надо показывать хороший уровень, — приводит слова Эгадзе Sport24.

На чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания) Эгадзе набрал по сумме короткой и произвольной программ 273,00 балла.