Канадского сноубордиста увезли на носилках с тренировки в первый день Олимпиады-2026

Комментарии

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр канадский сноубордист Марк Макморрис упал во время тренировки по биг-эйру в первый день (4 февраля) Олимпийских игр — 2026 в Италии. С трассы его унесли на носилках.

«Сноубордист Марк Макморрис серьёзно упал во время тренировки. Сотрудники Канадского олимпийского комитета и Канадской федерации сноубординга оказывают ему помощь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере её поступления», — приводит комментарий Олимпийского комитета Канады CBC.ca.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

