Состав сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 в Милане, полный список участников

36 спортсменов в 10 видах спорта выступят в составе сборной Казахстана на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком участников соревнований.

Олимпийские игры — 2026. Состав сборной Казахстана:

Фигурное катание: Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.

Фристайл-могул: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова (знаменосец), Павел Колмаков.

Фристайл-акробатика: Шерзод Хаширбаев, Асылхан Асан, Динмухамед Райымкулов, Роман Иванов, Аяна Жолдас.

Биатлон: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Айша Ракишева, Милана Генева.

Лыжные гонки: Виталий Пухкало, Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков, Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Анна Мельник.

Конькобежный спорт: Евгений Кошкин, Надежда Морозова, Кристина Силаева, Арина Ильященко, Елизавета Голубева.

Шорт-трек: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша (знаменосец), Яна Хан, Ольга Тихонова.

Горнолыжный спорт: Ростислав Хохлов, Александра Скороходова.

Прыжки на лыжах с трамплина: Илья Мизерных, Данил Васильев.

Лыжное двоеборье: Чингиз Ракпаров.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.