Главная Олимпиада 2026 Новости

«С ней мне спокойнее выходить на лёд». Эгадзе — о поддержке Тутберидзе на ОИ-2026

«С ней мне спокойнее выходить на лёд». Эгадзе — о поддержке Тутберидзе на ОИ-2026
Комментарии

Чемпион Европы, грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о поддержке своего тренера Этери Тутберидзе перед Олимпийскими играми — 2026 в Милане (Италия).

— Российские фигуристы, коллеги по группе Этери Тутберидзе тебя поддержали перед Олимпиадой?
— Конечно! Все ребята пожелали мне удачи. Огромное им спасибо за поддержку, я с ним со всеми дружу, стараемся болеть друг за друга. Без такой поддержки очень тяжело.

— Что даёт тебе присутствие Этери Георгиевны?
— Этери Георгиевна придаёт мне уверенности. Но самое главное — с ней мне спокойнее выходить на лёд, — приводит слова Эгадзе Sport24.

Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00.

Комментарии
