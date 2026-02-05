«С ней мне спокойнее выходить на лёд». Эгадзе — о поддержке Тутберидзе на ОИ-2026

Чемпион Европы, грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о поддержке своего тренера Этери Тутберидзе перед Олимпийскими играми — 2026 в Милане (Италия).

— Российские фигуристы, коллеги по группе Этери Тутберидзе тебя поддержали перед Олимпиадой?

— Конечно! Все ребята пожелали мне удачи. Огромное им спасибо за поддержку, я с ним со всеми дружу, стараемся болеть друг за друга. Без такой поддержки очень тяжело.

— Что даёт тебе присутствие Этери Георгиевны?

— Этери Георгиевна придаёт мне уверенности. Но самое главное — с ней мне спокойнее выходить на лёд, — приводит слова Эгадзе Sport24.

Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00.