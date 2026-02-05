Состав сборной Беларуси на Олимпиаду 2026 в Милане, полный список участников

Семь белорусских спортсменов в пяти видах спорта выступят в нейтральном статусе на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком участников соревнований от Беларуси.
Олимпийские игры — 2026. Состав сборной Беларуси:
Горнолыжный спорт: Мария Шканова.
Конькобежный спорт: Марина Зуева.
Лыжные гонки: Анна Королёва.
Фигурное катание: Виктория Сафонова.
Фристайл: Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.
Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.