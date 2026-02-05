Бывшая гонщица IndyCar и тест-пилот Ф-1 выступит на Олимпиаде в Милане в бобслее

37-летняя швейцарско-итальянская бывшая автогонщица и участница IndyCar Симона де Сильвестро выступит на Олимпийских играх — 2026 за сборную Италии в бобслее.

«Мы официально прошли! Мы едем на Олимпийские игры. Доказательство того, что немного безумия в сочетании с верой может сделать невозможное реальным. Всё началось с мечты, за которой я не побоялась погнаться! Не могу дождаться, чтобы представить Италию на играх в Милане-2026», — написала де Сильвестро в социальных сетях.

В 2014 году Симона участвовала в тестах болида «Заубера» 2012 года выпуска на итальянской трассе во Фьорано. Она также приняла участие в 71 гонке IndyCar (лучший финиш — на 13-м месте). Также была участницей Формулы-Е и австралийской серии V8 Supercars. В 2022 завершила карьеру в автоспорте, сконцентрировавшись на бобслее, и с первой попытки отобралась на Олимпиаду.

В Милане де Сильвестро будет участвовать в монобобе и в двойках.