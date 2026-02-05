Фетисов — об Олимпиаде: считаю предательством смотреть хоккей там, откуда нас выгоняют!

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что не будет следить за хоккейным турниром на Олимпиаде 2026 года в Милане из-за отстранения сборной России. Это будут первые за 12 лет Игры, в которых примут участие хоккеисты НХЛ.

«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам. Вся эта история никакого интереса не представляет», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.