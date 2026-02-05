Луна Хендрикс поменяет музыку в короткой программе перед Олимпиадой из-за авторских прав

Йорик Хендрикс, тренер и брат чемпионки Европы — 2024 бельгийской фигуристки Луны Хендрикс рассказал, что спортсменка поменяет музыку в короткой программе перед Олимпийскими играми — 2026 в Милане (Италия) из-за авторских прав. Хендрикс выступала под песню Селин Дион – Ashes, теперь она выбрала композицию этой же исполнительницы — I Surrender.

«На зимних Играх задействовано больше коммерческих интересов, чем на других соревнованиях. [Платформа] ClicknClear предлагает каталог песен, для которых есть готовая лицензия и её легко приобрести. Для песни I Surrender она доступна по ограниченной цене – € 50 для некоммерческого использования, например, на спортивных мероприятиях. Это более старый хит, поэтому он и доступнее», – приводит слова Йорика Хендрикса Knack.