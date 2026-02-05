Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Канада
Главный тренер сборной Франции по биатлону обозначил медальные амбиции на Олимпиаде-2026

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о медальных перспективах команды на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я сейчас еду в Италию, чтобы быть на Олимпийских играх рядом со сборной Францией. Думаю, шансы французской сборной на медали высокие. У нас сильная команда и не только в биатлоне, в других видах спорта Франция также способна завоевать медали.

Недавно на чемпионате Европы Франция выиграла медальный зачёт, но там другой состав по сравнению с Олимпийскими играми. В Италии будут другие спортсмены, другой уровень и контур соревнований. Но состав сборной Франции на Олимпиаде очень сильный, способны взять медали», — приводит слова Фуркада Metaratings.

