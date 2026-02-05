Скидки
Олимпиада 2026

Алексей Терещенко: даже без команды России Олимпиада интересна — все развиваются

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что будет следить за олимпийским хоккейным турниром, несмотря на отстранение сборной России. Это будут первые за 12 лет Игры, в которых примут участие хоккеисты НХЛ.

«Это Олимпиада, конечно, представляет интерес! Хочется посмотреть. К сожалению, нас нет. И что теперь? Закрываться и не смотреть? Для меня странно. Всё равно спортсмены развиваются — это классно. Олимпиада проходит раз в четыре года. Конечно, с нашими ребятами было бы интереснее. Будем стремиться к тому, чтобы как можно быстрее вернуться», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фетисов — об Олимпиаде: считаю предательством смотреть хоккей там, откуда нас выгоняют!
