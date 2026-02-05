Гринпис* организовал акцию протеста в Милане в связи с прибытием олимпийского факела

Сегодня, 5 февраля, экологическая организация Гринпис, признанная нежелательной в России, провела акцию протеста перед главным собором Милана (Италия), в день прибытия олимпийского факела в город. Инсталляция изображала олимпийские кольца, с которых капает чёрная нефть. Об этом сообщает Reuters.

По сообщению источника, Гринпис*, подавшая иск против Eni по поводу изменения климата, призвала организаторов Олимпиады-2026 разорвать связи с итальянской компанией. Они утверждают, что операции Eni с ископаемым топливом подрывают усилия по сохранению снежных видов спорта на фоне роста температур.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni — один из главных спонсоров Игр.

*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России.