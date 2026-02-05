Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

41-летняя Анастасия Кузьмина оценила свои шансы на олимпийскую медаль

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина высказалась о своём выступлении в сезоне-2025/2026 на этапах Кубка мира, а также поделилась ожиданиями от Олимпиады-2026.

«Пока что сезон Кубка мира принёс несколько больших разочарований, особенно на стрельбище, несмотря на огромную проделанную работу. Моя главная цель заключалась в том, чтобы показать, что я могу стрелять чисто.

Перед олимпийским сезоном я полностью сменила винтовку, и это было похоже на обучение стрельбе заново. Сейчас, когда стрельба технически отточена, самая большая проблема – это доверие своей мышечной памяти и сохранение спокойствия во время соревнований.

Это ключевой момент для меня в преддверии Олимпийских игр. Моя форма неуклонно улучшается, но в биатлоне стрельба имеет решающее значение. Главная цель – найти баланс между результатами на трассе и стрельбе в нужный момент. Мечтать о медалях сложно, потому что конкуренция очень жёсткая, но моя задача — овладеть обоими аспектами одновременно», — приводит слова Кузьминой сайт IBU.

