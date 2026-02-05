Скидки
Олимпиада 2026

Прыгун с трамплина из Норвегии перенёс похороны отца ради участия в Олимпиаде-2026

Комментарии

Норвежский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве Йоханн Андре Форфанг отложил похороны отца ради участия на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

В прошлую субботу, 31 января, 68-летний Уго Форфанг скончался после более чем года борьбы с раком.

«Это было заветное желание моего отца, чтобы я поехал и завершил то, что в конце концов является нашим с ним совместным проектом», — приводит слова Форфанга SVT.

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина состоятся в Валь-ди-Фьемме с 7 по 16 февраля. Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 состоится в пятницу, 6 февраля.

