Италия объявила звёздный состав на первую гонку Олимпиады-2026 в биатлоне

Сборная Италии обнародовала состав команды на смешанную эстафету 4х6 км на Олимпиаде-2026, которая станет первой гонкой на домашних для итальянцев Играх.

За Италию гонку пробегут все лидеры команды — Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Итальянцы являются олимпийскими призёрами этой гонки 2018 и 2022 годов. Отметим, в смешанной эстафете на ОИ-2026 финишировать будут женщины.

Смешанная эстафета на Олимпийских играх — 2026 пройдёт в воскресенье, 8 февраля. Начало — в 16:05 мск.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов, биатлонисты к соревнованиям допущены не были.