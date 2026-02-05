Скидки
Состав сборной Германии по биатлону на Олимпиаду-2026 в Милане

Состав сборной Германии по биатлону на Олимпиаду-2026 в Милане
В пятницу, 6 февраля, в Милане (Италия) стартуют Олимпийские игры — 2026. В составе сборной Германии по биатлону выступят 11 атлетов — шесть женщин и пять мужчин.

Биатлон. Олимпиада-2026. Состав сборной Германии:

мужчины: Лукас Фрачер, Филипп Хорн, Филипп Наврат, Юстус Штрелов, Давид Цобель.

женщины: Селина Гротиан, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс, Юлия Таннхаймер, Ванесса Фойгт, Анна Вайдель.

Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Церемония открытия пройдёт 6 февраля в 22:00. В рамках соревнований будет разыграно 116 комплектов наград. Российские биатлонисты на предстоящих Играх не выступят.

