Известны стартовые номера участников в первый день командного турнира на ОИ-2026

Завтра, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Милане (Италия) стартуют командные соревнования по фигурному катанию. В первый день турнира с короткими программами выступят женщины, танцевальные пары и спортивные пары.

Олимпиада-2026. Фигурное катание. Командный турнир. Старт-лист.

Спортивные пары:

Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай). Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция). Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша). Лиа Перейра/Треннт Мишо (Канада). Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания). Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США). Сара Конти/Никколо Мачии (Италия). Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия). Рику Миура/Рюити Кихара (Япония).

Женщины:

Жуйян Чжан (Китай). Кристен Спурс (Великобритания). Екатерина Куракова (Польша). Син Джиа (Южная Корея). Лорин Шильд (Франция). Мадлен Скизас (Канада). Лара Наки Гутманн (Италия). Анастасия Губанова (Грузия). Алиса Лью (США). Каори Сакамото (Япония).

Танцы на льду:

Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай). София Довгаль/Виктор Кулеша (Польша). Утана Ёсида/Масая Морита (Япония). Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция). Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея). Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия). Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада). Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия). Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США). Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания).