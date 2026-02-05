Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Известны стартовые номера участников в первый день командного турнира на ОИ-2026

Известны стартовые номера участников в первый день командного турнира на ОИ-2026
Комментарии

Завтра, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Милане (Италия) стартуют командные соревнования по фигурному катанию. В первый день турнира с короткими программами выступят женщины, танцевальные пары и спортивные пары.

Олимпиада-2026. Фигурное катание. Командный турнир. Старт-лист.

Спортивные пары:

  1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай).
  2. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция).
  3. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша).
  4. Лиа Перейра/Треннт Мишо (Канада).
  5. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания).
  6. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США).
  7. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия).
  8. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия).
  9. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония).

Женщины:

  1. Жуйян Чжан (Китай).
  2. Кристен Спурс (Великобритания).
  3. Екатерина Куракова (Польша).
  4. Син Джиа (Южная Корея).
  5. Лорин Шильд (Франция).
  6. Мадлен Скизас (Канада).
  7. Лара Наки Гутманн (Италия).
  8. Анастасия Губанова (Грузия).
  9. Алиса Лью (США).
  10. Каори Сакамото (Япония).

Танцы на льду:

  1. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай).
  2. София Довгаль/Виктор Кулеша (Польша).
  3. Утана Ёсида/Масая Морита (Япония).
  4. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция).
  5. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея).
  6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия).
  7. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).
  8. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия).
  9. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).
  10. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания).
Материалы по теме
Фигуристка Каори Сакамото назвала свою цель на Олимпийских играх — 2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android