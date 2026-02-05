Известны стартовые номера участников в первый день командного турнира на ОИ-2026
Завтра, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Милане (Италия) стартуют командные соревнования по фигурному катанию. В первый день турнира с короткими программами выступят женщины, танцевальные пары и спортивные пары.
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Командный турнир. Старт-лист.
Спортивные пары:
- Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай).
- Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция).
- Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша).
- Лиа Перейра/Треннт Мишо (Канада).
- Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания).
- Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США).
- Сара Конти/Никколо Мачии (Италия).
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия).
- Рику Миура/Рюити Кихара (Япония).
Женщины:
- Жуйян Чжан (Китай).
- Кристен Спурс (Великобритания).
- Екатерина Куракова (Польша).
- Син Джиа (Южная Корея).
- Лорин Шильд (Франция).
- Мадлен Скизас (Канада).
- Лара Наки Гутманн (Италия).
- Анастасия Губанова (Грузия).
- Алиса Лью (США).
- Каори Сакамото (Япония).
Танцы на льду:
- Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай).
- София Довгаль/Виктор Кулеша (Польша).
- Утана Ёсида/Масая Морита (Япония).
- Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция).
- Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея).
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия).
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия).
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания).
Материалы по теме
Комментарии