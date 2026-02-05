Состав сборной Германии по лыжным гонкам на Олимпиаду 2026 в Милане

В пятницу, 6 февраля, в Милане (Италия) стартуют Олимпийские игры — 2026. В составе сборной Германии по лыжным гонкам выступят 12 атлетов — семь женщин и пять мужчин.
Лыжные гонки. Олимпиада-2026. Состав сборной Германии:
мужчины: Янош Бруггер, Фридрих Мох, Якоб Мох, Флориан Ноц, Ян Штёльбен.
женщины: Лаура Гиммлер, Пия Финк, Катарина Хенниг, Хелен Хоффман, Софи Крель, Колетта Ридцек, Катерине Заюрбрай.
Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Церемония открытия пройдёт 6 февраля в 22:00. Среди российских лыжников на Играх выступят в нейтральном статусе Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.