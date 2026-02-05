Стало известно состояние канадского сноубордиста, которого увезли на носилках на Олимпиаде

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр канадский сноубордист Марк Макморрис был выписан из больницы после того, как упал на тренировке по биг-эйру в первый день (4 февраля) Олимпийских игр — 2026 в Италии. С трассы его увезли на носилках.

Как следует из заявления Олимпийского комитета Канады, спортсмен чувствует себя хорошо после падения, он вернулся в Олимпийскую деревню и находится под присмотром медицинского персонала сборной Канады. Решение по поводу его участия в квалификации биг-эйра будет принято ближе к вечеру 5 февраля. Квалификационные соревнования начнутся в 21:30 мск.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.