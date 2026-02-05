Скидки
Илья Малинин рассказал, что его мама не приедет на Олимпийские игры

Комментарии

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин рассказал, что его мама Татьяна Малинина не приедет поддержать его на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

«Она осталась дома. Не приедет… Да, это касается нас обоих», — приводит слова Малинина Reuters.

Родители Ильи Малинина — бывшие фигуристы, русские спортсмены Татьяна Малинина и Роман Скорняков, выступавшие за Узбекистан. Мама и первый тренер Ильи – первая победительница чемпионата четырёх континентов (1999), победительница финала Гран-при (1999).

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00.

