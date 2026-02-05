Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Канада
Олимпиада 2026

«Ты тот фигурист!» Илья Малинин рассказал, как его узнали в магазине электроники в США

Комментарии

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин рассказал, когда он покупал игровое оборудование в магазине электроники в США, один из покупателей, узнал его.

«Ты тот фигурист! Мне стоит посмотреть фигурное катание!» — сказал тот человек. Я такой: «Вау, это действительно потрясающе, насколько большое влияние я оказываю», — приводит слова Малинина Reuters.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт в Италии с 6 по 22 февраля. Илья Малинин является главным претендентом на победу в личном турнире в мужском одиночном катании.

Отметим, Малинин на тренировке перед ОИ исполнил четверной аксель, который считается наиболее сложным прыжком в фигурном катании. 21-летний американец является первым и единственным в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить этот элемент на международных соревнованиях.

