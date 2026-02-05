Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Канада
Олимпиада 2026

Глава ВАДА заявил, что чувствует себя дискомфортно из-за присутствия Тутберидзе на ОИ-2026

Комментарии

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Милане (Италия).

«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для её исключения. Её видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за её присутствия на Олимпийских играх», — приводит слова Баньки ТАСС.

Этери Тутберидзе находится на Олимпиаде вместе с командой Грузии.

Напомним, Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года, начиная с декабря 2021 года за положительную допинг-пробу. Информация была обнародована во время Олимпийских игр в Пекине. Тренером Валиевой на тот момент была Тутберидзе. Сейчас она тренируется под руководством Светланы Соколовской.

