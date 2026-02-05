Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Канада
Олимпиада 2026

Российская горнолыжница Юлия Плешкова рассказала об атмосфере на Олимпийских играх — 2026

Российская горнолыжница Юлия Плешкова поделилась впечатлениями от атмосферы на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

— Как ваше настроение?
— Настроение хорошее. Я нахожусь здесь, в Италии, на Олимпиаде, и оно не может быть другим, потому что атмосфера создаётся, как ни крути, хорошая, — сказала Плешкова в интервью Okko.

28-летняя Плешкова является двукратной чемпионкой России. Она принимала участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине, где заняла 10-е место в комбинации.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

