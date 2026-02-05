«Всё поменьше». Россиянка Плешкова отметила различия между Олимпиадами в Пекине и Милане

Российская горнолыжница Юлия Плешкова сравнила инфраструктуру Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) и 2026 года в Милане (Италия).

— Вы уже второй раз участвуете в Олимпиаде, и любопытно сравнение олимпийских городков, вот в чём отличие миланского от пекинского?

— Отличие миланской деревни от пекинской, наверное, в первую очередь в том, что здесь не одно здание, где расположены номера, а отдельно стоящие домики, которые в себя включают уже номера. Наверное, и всё. Может быть, зал поменьше, ещё что-то поменьше, Всё поменьше, вот так, — сказала Плешкова в интервью Okko.

28-летняя Плешкова является двукратной чемпионкой России. Она принимала участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине, где заняла 10-е место в комбинации.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.