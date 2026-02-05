Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Всё поменьше». Россиянка Плешкова отметила различия между Олимпиадами в Пекине и Милане

«Всё поменьше». Россиянка Плешкова отметила различия между Олимпиадами в Пекине и Милане
Комментарии

Российская горнолыжница Юлия Плешкова сравнила инфраструктуру Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) и 2026 года в Милане (Италия).

— Вы уже второй раз участвуете в Олимпиаде, и любопытно сравнение олимпийских городков, вот в чём отличие миланского от пекинского?
— Отличие миланской деревни от пекинской, наверное, в первую очередь в том, что здесь не одно здание, где расположены номера, а отдельно стоящие домики, которые в себя включают уже номера. Наверное, и всё. Может быть, зал поменьше, ещё что-то поменьше, Всё поменьше, вот так, — сказала Плешкова в интервью Okko.

28-летняя Плешкова является двукратной чемпионкой России. Она принимала участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине, где заняла 10-е место в комбинации.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

Материалы по теме
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android