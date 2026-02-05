Российская горнолыжница Плешкова рассказала об общении с другими спортсменам на Олимпиаде

Российская горнолыжница Юлия Плешкова рассказала об общении с другими спортсменам на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— Как проходит общение с другими спортсменами? Вы с кем-то уже установили хороший контакт? Может быть, даже не своего вида спорта?

— Вчера заехали, пока разместились, узнали, что к чему, как, где находится, занимались своими делами. Опять же, тренировку надо было сделать. Вот, особо повидаться ни с кем не успела и познакомиться, естественно, тоже. Сегодня, впрочем, такая же история. Я проживаю с девочкой, с нашей Дарьей Олесик, она саночница. Пока удалось познакомиться только с нашими. Но общение, если брать наш вид спорта, собственно, с кем я только и могу пока общаться, потому что мы знакомы. Оно хорошее, как и было всегда, собственно, — сказала Плешкова в интервью Okko.