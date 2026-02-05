Известен состав сборной Франции по биатлону в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026

Сборная Франции опубликовала состав команды на смешанную эстафету 4х6 км на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В состав вошли Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон.

Смешанная эстафета на Олимпийских играх — 2026 пройдёт в воскресенье, 8 февраля. Начало — в 16:05 мск. На Играх в Пекине в 2022 году французы взяли серебро в этой эстафете. Тогда в состав команды вошли Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов, биатлонисты к соревнованиям допущены не были.