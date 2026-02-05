Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Известен состав сборной Франции по биатлону в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026

Известен состав сборной Франции по биатлону в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сборная Франции опубликовала состав команды на смешанную эстафету 4х6 км на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В состав вошли Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Не началось

Смешанная эстафета на Олимпийских играх — 2026 пройдёт в воскресенье, 8 февраля. Начало — в 16:05 мск. На Играх в Пекине в 2022 году французы взяли серебро в этой эстафете. Тогда в состав команды вошли Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов, биатлонисты к соревнованиям допущены не были.

Материалы по теме
Италия объявила звёздный состав на первую гонку Олимпиады-2026 в биатлоне
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android