Олимпиада 2026

«С корабля на бал». Юлия Плешкова — о возвращении россиян на международные соревнования

«С корабля на бал». Юлия Плешкова — о возвращении россиян на международные соревнования
Комментарии

Российская горнолыжница Юлия Плешкова рассказала о возвращении на Кубок мира — 2025/2026 в своём виде спорта.

— Вы вспомнили как раз про Кубок мира, как вообще прошёл сам отбор и насколько было сложно возвращаться?
— Возвращаться очень сложно. Не могу сказать, что было, потому что всё ещё идёт это возвращение, так как мне пришлось встать на длинные лыжи спустя долгое время, непосредственно сразу на официальных тренировках и то есть с корабля на бал, так сказать. Пришлось сразу же очень быстро адаптироваться, не скажу, что сразу я это сделала, но приходится шаг за шагом это делать именно на самом Кубке мира. Вот, поэтому скажу, что это сложно, и это всё ещё происходит.

— А где и как вы готовились к важнейшему сезону?
— Видите ли, мы не знали, какой будет сезон. Знаете наверняка, что мы только в начале декабря получили известие о том, что CAS удовлетворил прошения и мы можем выступать. Поэтому можно сказать, наверное, мы готовились, как и предыдущие годы. Для меня это больше выглядело как техническая подготовка. Я в основном тренировала не скоростные дисциплины, — сказала Плешкова в интервью Okko.

Комментарии
