Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026

В пятницу, 6 февраля, состоится церемония открытия Олимпийских игр — 2026. Последними факелоносцами станут титулованные итальянские горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони. Томба зажжёт огонь у Арки Мира в Милане, а Компаньони — на площади Анджело Дибона в Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Альберто Томба и Дебора Компаньони являются трёхкратными олимпийскими чемпионами. Томба выигрывал олимпийское золото в слаломе (1988) и гигантском слаломе (1988, 1992). Компаньони становилась лучшей в супергиганте (1992) и гигантском слаломе (1994, 1998).

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля, соревнования начались уже в среду, 4 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.