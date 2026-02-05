Знаменосец Украины на ОИ-2026 обвинил российских спортсменов в несоблюдении нейтральности

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что российским спортсменам незаслуженно выдали нейтральный статус для участия на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

«Если учитывать, что они готовились к соревнованиям в Крыму или поддерживали СВО в социальных сетях, назвать их нейтральными атлетами – это определённо неправильно. Потому что они таковыми не являются», — приводит слова Гераскевича BBC.

Гераскевич станет знаменосцем украинского флага на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026, которая пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.