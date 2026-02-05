Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Знаменосец Украины на ОИ-2026 обвинил российских спортсменов в несоблюдении нейтральности

Знаменосец Украины на ОИ-2026 обвинил российских спортсменов в несоблюдении нейтральности
Комментарии

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что российским спортсменам незаслуженно выдали нейтральный статус для участия на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

«Если учитывать, что они готовились к соревнованиям в Крыму или поддерживали СВО в социальных сетях, назвать их нейтральными атлетами – это определённо неправильно. Потому что они таковыми не являются», — приводит слова Гераскевича BBC.

Гераскевич станет знаменосцем украинского флага на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026, которая пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android