Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

BBC обвинила Гуменника, Коростелёва, Непряеву и Коржову в нарушении нейтральности перед ОИ

BBC обвинила Гуменника, Коростелёва, Непряеву и Коржову в нарушении нейтральности перед ОИ
Комментарии

Британская корпорация BBC опубликовала статью о российских спортсменах, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии.

В материале были выделены четыре спортсмена из России, которые, по мнению британских журналистов, являются нарушителями принципов нейтральности. Это фигурист Пётр Гуменник, конькобежка Ксения Коржова, а также лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Конкретных примеров «нарушений» в статье приведено не было.

Британские расследователи лишь упомянули о лайках в социальных сетях постов с якобы содержащейся поддержкой СВО, подготовке Непряевой к соревнованиям в Крыму, а также работе Гуменника под руководством Ильи Авербуха.

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Международный комитет (МОК) создал специальную комиссию по проверке атлетов на нейтральность. Все 13 россиян, которые выступят на ОИ-2026, эту проверку успешно прошли, получили официальные приглашения на Олимпиаду, а также выступали на международных соревнованиях в сезоне-2025/2026.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Подписаться в MAX
Материалы по теме
Знаменосец Украины на ОИ-2026 обвинил российских спортсменов в несоблюдении нейтральности
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android