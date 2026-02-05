BBC обвинила Гуменника, Коростелёва, Непряеву и Коржову в нарушении нейтральности перед ОИ

Британская корпорация BBC опубликовала статью о российских спортсменах, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии.

В материале были выделены четыре спортсмена из России, которые, по мнению британских журналистов, являются нарушителями принципов нейтральности. Это фигурист Пётр Гуменник, конькобежка Ксения Коржова, а также лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Конкретных примеров «нарушений» в статье приведено не было.

Британские расследователи лишь упомянули о лайках в социальных сетях постов с якобы содержащейся поддержкой СВО, подготовке Непряевой к соревнованиям в Крыму, а также работе Гуменника под руководством Ильи Авербуха.

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Международный комитет (МОК) создал специальную комиссию по проверке атлетов на нейтральность. Все 13 россиян, которые выступят на ОИ-2026, эту проверку успешно прошли, получили официальные приглашения на Олимпиаду, а также выступали на международных соревнованиях в сезоне-2025/2026.

