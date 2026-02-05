Скидки
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«С детства мечтала по ней поехать». Горнолыжница Плешкова — об олимпийской трассе в Италии

Российская горнолыжница Юлия Плешкова поделилась своими мыслями о специфике трассы на Олимпиаде-2026 в Италии, где она выступит в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN).

— А расскажите об особенностях трассы в Кортина-д’Ампеццо, потому что вы же уже как раз участвовали, да? И вам подходит эта трасса? В чём её вообще особенности?
— Мне пока сложно сказать, подходит она мне или нет, потому что я с детства мечтала по ней проехать. И дважды или трижды, трижды, по-моему, я по ней уже ехала. Не скажу прямо, что там получилось очень хорошо (улыбается). Вот как-то так сложилось. Но в топ-30 заезжала. Она интересная, она живописная, что немаловажно и для самих спортсменов тоже. Находиться в доломитах и ездить по трассам здесь. Она сложная и технически, она в то же время и скоростная. Она интересная, очень насыщенная трасса, — сказала Плешкова в интервью Okko.

В сборной России есть одна спортсменка, которая уже выступала на Олимпиаде. Кто она такая?
