ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Встала и обрадовалась, что не пришёл допинг-контроль». Плешкова — о первом дне на ОИ-2026

«Встала и обрадовалась, что не пришёл допинг-контроль». Плешкова — о первом дне на ОИ-2026
Комментарии

Российская горнолыжница Юлия Плешкова рассказала, как прошёл её первый день после прибытия на Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

— Расскажите вообще, как прошёл ваш первый день, начиная с того, как вы встали с постели. И что делаете дальше? Как развивался ваш день?
— Встала с постели, обрадовалась тому, что не пришёл допинг-контроль, потому что перед этим я как раз уже была не готова к этой процедуре (смеётся). Потому что как назло они приходят сюда сразу после. Разминка в зале. По пути в столовую есть зал. Там сделала разминку, затем пошла на завтрак. После завтрака – небольшой отдых, там нужно было сделать дела разные с вещами, с инвентарём. И затем – первая тренировка, сегодня на гору не пошли, потому что снегопад, много мягкого снега. Решили сделать лучше физическую подготовку. Сделала тренировку по ОФП. Обед, ещё опять же такие небольшие процедуры, там, допустим, недодали значков олимпийских, пошли попросили значки олимпийские. Всё-таки это важная составляющая Олимпийских игр, обмен значками с другими странами. Общение было, небольшой отдых, и поехала в город прогуляться по Кортине, – сказала Плешкова в интервью Okko.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

