«Последний день до открытия ОИ». Савелий Коростелёв показал закулисные фото из Италии

Победитель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поделился на своей странице в соцсети закулисными фото из Италии, где завтра, 6 февраля, официально стартуют Олимпийские игры – 2026.

«Последний день до открытия [ОИ]», — подписал снимки Коростелёв.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Лыжные гонки на Играх-2026 пройдут на стадионе «Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум», расположенном в Валь-ди-Фьемме (Италия). Программу соревнований откроет женский скиатлон в субботу, 7 февраля. Коростелёв впервые выйдет на старт Олимпиады 8 февраля тоже в скиатлоне. Закроют программу масс-старты 21 и 22 февраля.

Коростелёв добился статуса нейтрального индивидуального атлета (AIN) в начале декабря и смог за счёт успешных выступлений на Кубке мира получить приглашение на дебютную для себя Олимпиаду.