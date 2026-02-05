Скидки
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Последний день до открытия ОИ». Савелий Коростелёв показал закулисные фото из Италии

«Последний день до открытия ОИ». Савелий Коростелёв показал закулисные фото из Италии
Комментарии

Победитель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поделился на своей странице в соцсети закулисными фото из Италии, где завтра, 6 февраля, официально стартуют Олимпийские игры – 2026.

«Последний день до открытия [ОИ]», — подписал снимки Коростелёв.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Лыжные гонки на Играх-2026 пройдут на стадионе «Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум», расположенном в Валь-ди-Фьемме (Италия). Программу соревнований откроет женский скиатлон в субботу, 7 февраля. Коростелёв впервые выйдет на старт Олимпиады 8 февраля тоже в скиатлоне. Закроют программу масс-старты 21 и 22 февраля.

Коростелёв добился статуса нейтрального индивидуального атлета (AIN) в начале декабря и смог за счёт успешных выступлений на Кубке мира получить приглашение на дебютную для себя Олимпиаду.

Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
