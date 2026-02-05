«Видела гору и гору напротив». Юлия Плешкова — о досуге спортсменов во время соревнований

Российская горнолыжница Юлия Плешкова рассказала, как проходит досуг спортсменов на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Спортсмены часто не то чтобы жалуются, но говорят, мы во многих местах побывали, но погулять так и не удаётся. Вот интересно, как вы проводите свой досуг?

— Классика, да, что никогда не получается погулять (улыбается). Как обычно — во стольких странах бывала, да? Но я видела гору и гору напротив. Погулять… Обычно получается погулять лишь, потому что нужно сделать тренировку, видеоанализ, подготовку. На самом деле очень много времени уходит именно на саму работу.

— А какие, может быть, у вас ещё есть способы для того, чтобы разрядиться?

— Ой, раньше я любила фотографировать. Сейчас чё-то немножечко от этого отошла как-то, не знаю. Вот интересно, задалась недавно этим вопросом. Сейчас в последние дни мне помогает разгрузиться только лишь сериал. Смотрю сериал. Также в последнее время ещё поддерживающим для меня оказывается пообщаться с друзьями, с близкими. Я стараюсь это побольше сделать. Как-то прямо хочется и получается отдохнуть, переключиться хорошо. И также иногда, может быть, погрузиться в какую-то тему, что-то почитать, – сказала Плешкова в интервью Okko.