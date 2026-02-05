Скидки
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Легендарный Петтер Нортуг обратился к Савелию Коростелёву перед стартом Олимпиады-2026

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг лично обратился к победителю Кубка России – 2024/2025, 22-летнему российскому лыжнику Савелию Коростелёву перед его стартом на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Коростелёв ранее опубликовал пост, в котором поделился своими закулисными моментами за день до официального старта Игр.

«Удачи», — написал Нортуг в комментариях к посту, отметив россиянина.

Коростелёв не оставил без внимания жест титулованного норвежца. Савелий опубликовал следующие эмодзи — 🥺💔🙏.

Программу соревнований лыжных гонок на Олимпиаде откроет женский скиатлон в субботу, 7 февраля. Коростелёв впервые выйдет на старт Олимпиады 8 февраля тоже в скиатлоне. Закроют программу масс-старты 21 и 22 февраля.

Фото
«Последний день до открытия ОИ». Савелий Коростелёв показал закулисные фото из Италии
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
