ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Главная Олимпиада 2026 Новости

Рику Миура — о настрое перед стартом в Милане: пока ещё не чувствую, что это Олимпиада

Комментарии

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара рассказали о своём настрое перед началом Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, отметив, что пока не испытывают волнения из-за предстоящих стартов.

– Вы приехали в Милан, и церемония открытия уже близко, что вы чувствуете?
Миура: В хорошем смысле пока ещё не чувствую, что это Олимпиада. Я не слишком нервничаю, поэтому думаю, что смогу подойти к соревнованиям в хорошем психологическом состоянии.

Кихара: Мы действительно хорошо подготовились, поэтому я чувствую, что могу провести эти дни без каких-либо переживаний, – приводит слова Кихары и Миуры FS Gossip.

Личный турнир в соревнованиях пар на Олимпийских играх – 2026 начнётся 15 февраля.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

