Стало известно, кто из норвежских лыжников примет участие в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила свой состав на первый старт в рамках Олимпийских игр – 2026 в Милане (Италия). Лыжники дебютируют на Играх-2026 в скиатлоне, который пройдёт 8 февраля, в воскресенье.

Олимпиада-2026. Лыжные гонки. Скиатлон (10+10 км), мужчины. Состав сборной Норвегии:

Йоханнес Клебо;

Мартин Лёвстрём Нюэнгет;

Маттис Стенсхаген;

Харальд Эстберг Амундсен.

Эксперты обращают внимание на то, что тренеры сборной Норвегии не дали шанса выступить в скиатлоне серебряному призёру Олимпиады-2022 в эстафете, четырёхкратному чемпиону мира Эмилю Иверсену. Хотя Эмиль вошёл в топ-3 скиатлона на декабрьском этапе Кубка мира в Тронхейме.