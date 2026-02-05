Скидки
Линдси Вонн показала, как проводит интенсивные тренировки с порванными «крестами»

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором запечатлено, как она тренируется, несмотря на тяжёлую травму, которую получила на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария).

«Я не сдаюсь, работаю изо всех сил, чтобы это произошло!

Спасибо моей команде и всем за вашу невероятную поддержку. Продолжайте верить», — подписала видео Вонн.

Напомним, спортсменка порвала переднюю крестообразную связку колена, однако всё равно настроена выступить в скоростном спуске на Олимпиаде-2026 в Италии.

