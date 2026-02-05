Ольга Зайцева призналась, что не будет смотреть Олимпиаду без российских спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, что не планирует смотреть соревнования Олимпиады-2026, в которых не будут принимать участие российские спортсмены.

«Виды спорта на Олимпиаде, в которых не выступают наши спортсмены, смотреть не буду. Но там, где есть наши спортсмены, естественно, буду смотреть, болеть и переживать за них.

Лично для меня отсутствие россиян сказывается на интересе к Олимпийским играм в Милане. Если бы наши спортсмены выступали в полном объёме, было бы намного интереснее — это знают все. Уже несколько лет россияне не выступают, и я уже особо и не слежу за международными стартами. Так и на Олимпиаду смотреть будем по ситуации», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.