Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ольга Зайцева призналась, что не будет смотреть Олимпиаду без российских спортсменов

Ольга Зайцева призналась, что не будет смотреть Олимпиаду без российских спортсменов
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, что не планирует смотреть соревнования Олимпиады-2026, в которых не будут принимать участие российские спортсмены.

«Виды спорта на Олимпиаде, в которых не выступают наши спортсмены, смотреть не буду. Но там, где есть наши спортсмены, естественно, буду смотреть, болеть и переживать за них.

Лично для меня отсутствие россиян сказывается на интересе к Олимпийским играм в Милане. Если бы наши спортсмены выступали в полном объёме, было бы намного интереснее — это знают все. Уже несколько лет россияне не выступают, и я уже особо и не слежу за международными стартами. Так и на Олимпиаду смотреть будем по ситуации», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android