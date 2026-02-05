Миура рассказала, как влияет на подготовку к ОИ-2026 недавнее повреждение плеча

Японская фигуристка Рику Миура, выступающая в паре с Рюити Кихарой, рассказала о своём состоянии после перенесённого повреждения руки, которое она получила на чемпионате Японии. Соревнования проходили в декабре 2025 года.

– Рику, на чемпионате Японии вы вывихнули плечо на тренировке. Прошло чуть больше месяца. Как ваше состояние сейчас?

Миура: Сейчас я могу тренироваться вообще без каких-либо переживаний. После травмы мне даже кажется, что моё плечо сейчас чувствует себя лучше, чем за всю мою жизнь.

– Рюити, что на этот счёт думаешь ты?

Кихара: Она может тренироваться без каких-либо опасений за плечо, и это, думаю, просто отлично, – приводит слова Миуры и Кихары FS Gossip.