Ольга Зайцева: нужно желать Коростелёву и Непряевой побед на Олимпиаде, но не требовать их

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от выступлений лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Коростелёв и Непряева — молодые спортсмены. Как болельщики мы хотим хороших результатов. И я желаю Даше и Савелию сделать ту работу, которую они знают на 101%. В любом случае они будут переживать и желать хорошего результата. Но надо просто отработать на максимум, и я уверена, что они сделают это превосходно. Непряева и Коростелёв не сидели, а тренировались, времени не теряли. Уверена, они подготовлены.

Наше дело — болеть и поддерживать. Конечно, мы хотим, чтобы они побеждали. И я буду всей душой болеть, желать побед, но не требовать их. Выступление на Олимпиаде — уже успех для Савелия, Даши и всех российских спортсменов. Молодые ребята выступают там впервые. На них сейчас большая нагрузка, поэтому рекомендую отстраниться от всех социальных сетей, идти и делать свою работу. Всё получится, наши ребята могут всё», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.