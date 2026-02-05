Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ольга Зайцева: нужно желать Коростелёву и Непряевой побед на Олимпиаде, но не требовать их

Ольга Зайцева: нужно желать Коростелёву и Непряевой побед на Олимпиаде, но не требовать их
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от выступлений лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Коростелёв и Непряева — молодые спортсмены. Как болельщики мы хотим хороших результатов. И я желаю Даше и Савелию сделать ту работу, которую они знают на 101%. В любом случае они будут переживать и желать хорошего результата. Но надо просто отработать на максимум, и я уверена, что они сделают это превосходно. Непряева и Коростелёв не сидели, а тренировались, времени не теряли. Уверена, они подготовлены.

Наше дело — болеть и поддерживать. Конечно, мы хотим, чтобы они побеждали. И я буду всей душой болеть, желать побед, но не требовать их. Выступление на Олимпиаде — уже успех для Савелия, Даши и всех российских спортсменов. Молодые ребята выступают там впервые. На них сейчас большая нагрузка, поэтому рекомендую отстраниться от всех социальных сетей, идти и делать свою работу. Всё получится, наши ребята могут всё», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android