ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Вдохновение может прийти во время проката». Аделия Петросян — о своём отношении к золоту

«Вдохновение может прийти во время проката». Аделия Петросян — о своём отношении к золоту
Трёхкратная чемпионка России и финала Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, какие чувства испытывает профессиональный спортсмен во время завоевания золотой медали и после.

«После каждой победы я начинаю работать с самого начала, с нуля. Когда я получаю золото – это завершение одного этапа и начало подготовки к следующему.

Моё первое такое значимое золото было на международном юниорском этапе Гран-при в Любляне. Это был очень важный для меня старт, так как я должна была отобраться на финал. Я испытала радость, конечно, облегчение некоторое и маленькую гордость.

Выход на лёд — это больше про дисциплину. Мы выходим в совершенно разных состояниях на лёд. И нужно показывать свой максимум вне зависимости от состояния. Само вдохновение может прийти во время выступления. Идеальное исполнение — это хорошо выполненные технические элементы, какая-то лёгкость в самом прокате, ярко выраженные эмоции. Мне кажется, именно на такую отдачу зрители хорошо реагируют.

Секрет золота – в работе, в сильном характере и в некотором везении», — сказала Петросян в телеграм-канале «Хохлома».

Петросян представит свою короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии 17 февраля, а произвольную — 19 февраля.

