Российские конькобежки Коржова и Семёнова провели первую тренировку на олимпийском льду

Российские конькобежки провели свои первые тренировки на олимпийском льду в Милане, Италия, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Сейчас и спортсмены, и специалисты находятся в Олимпийской деревне – все вопросы с логистикой были решены Международным олимпийским комитетом. Наши конькобежцы также получили экипировку и уже приступили к тренировкам», — отметил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Соревнования по классическим конькобежным видам спорта на Олимпиаде-2026 пройдут на стадионе «Милано Спид Скейтинг Стадиум».

За медали Олимпиады в классическом конькобежном спорте поборются две россиянки – Ксения Коржова (3000 м) и Анастасия Семёнова (масс-старт). Обе запечатлены на видео.

Коржова выступит уже 7 февраля, а Семёнова – 21 февраля.

Полностью с расписанием конькобежных соревнований на Олимпиаде-2026 вы можете ознакомиться на «Чемпионате».