Видео: Непряева и Коростелёв забавно представили свои комбинезоны на Олимпиаду-2026

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева и победитель Кубка России – 2024/2025 22-летний Савелий Коростелёв забавно представили свои комбинезоны нейтральных индивидуальных атлетов (AIN), в которых выступят на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Олимпиада-2026 стартует в Италии 6 февраля. Она продлится до 22-го числа. Первый старт с участием Дарьи Непряевой состоится 7 февраля — это будет женский скиатлон. Савелий Коростелёв этот вид программы пробежит 8 февраля.

Коростелёв и Непряева получили статусы AIN в начале декабря, первыми из российских лыжников.